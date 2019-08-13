Добровольная поездка в Россию может поставить крест на карьере украинских боксеров, – Валуев

Российский боксер Николай Валуев прокомментировал отказ украинских боксеров от участия в чемпионате мира в Екатеринбурге (Россия). Россиянин заявил, что добровольная поездка украинцев может поставить крест на их карьере.

По словам Валуева, Федерация бокса Украины подчиняется политическому процессу, который россиянин назвал гротескным.

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Определяющим фактором станет то, решатся ли украинские боксеры отправиться в Россию. Главное – не деньги и желание, а вопрос, что с ними будет дальше. Добровольная поездка в Россию может поставить крест на карьере украинских боксеров.

За последние годы Украина издевалась так, что перестала кого-то удивлять. Достаточно вспомнить, что они сделали с русским языком. ФБУ не может думать о спортсменах, ведь там все подчинено гротескному политическому процессу,

– сказал Валуев RT.

Федерация бокса Украины не будет отправлять официальную делегацию на чемпионат мира по боксу в Екатеринбург. Однако боксеры могут поехать на соревнования за собственные средства.