Дочь Суркиса "засветилась" в компании известного футболиста "Динамо": фото
Младшая дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна провела время в компании игрока "Динамо" U-19 Кристиана Биловара.
18-летняя Яна Суркис выложила две фотографии в соцсеть Instagram. Она в компании с игроком "Динамо" Кристианом Биловаром провела закупку продуктов в одном из супермаркетов и при этом прокатилась на тележке.
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Подписчики в соцсетях красавицы и футболиста уже думают – любовь у них или дружба.
Что известно о Кристиане Биловаре?
Кристиан Биловар является воспитанником СДЮСШОР (Ужгород) и киевского "Динамо". Выступал за обе команды в первенстве Детско-юношеской футбольной лиги Украины.
В нынешнем чемпионате Украины в составе "Динамо" U-21 Биловар провел 1 матч. За "Динамо" U-19 в 15 матчах результативными действиями не отметился.
Что известно о Яне Суркис?
Яне Суркис 18 лет и она активно поддерживает "Динамо" на домашних матчах.
Также Яна занимается балетом.
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