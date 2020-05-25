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Дочь Суркиса "засветилась" в компании известного футболиста "Динамо": фото

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Яна Суркис с Игорем Суркисом
Яна Суркис с Игорем Суркисом / Instagram

Младшая дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна провела время в компании игрока "Динамо" U-19 Кристиана Биловара.

18-летняя Яна Суркис выложила две фотографии в соцсеть Instagram. Она в компании с игроком "Динамо" Кристианом Биловаром провела закупку продуктов в одном из супермаркетов и при этом прокатилась на тележке.

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Quarantine food shopping

Публикация от Yana Surkis (@y.surkis777)

Подписчики в соцсетях красавицы и футболиста уже думают – любовь у них или дружба.

Что известно о Кристиане Биловаре?

Кристиан Биловар является воспитанником СДЮСШОР (Ужгород) и киевского "Динамо". Выступал за обе команды в первенстве Детско-юношеской футбольной лиги Украины.

В нынешнем чемпионате Украины в составе "Динамо" U-21 Биловар провел 1 матч. За "Динамо" U-19 в 15 матчах результативными действиями не отметился.

Что известно о Яне Суркис?

Яне Суркис 18 лет и она активно поддерживает "Динамо" на домашних матчах.

Также Яна занимается балетом.

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Динамо Ігор Суркіс Новости Спорта Футбол Спорт
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