Дочь звездного теннисиста обнажилась для известного журнала – фото
Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего российского теннисиста Евгения Кафельникова, который дважды становился обладателем Большого шлема, приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Elle.
Фотографией с обложки для журнала модель поделилась в своем Instagram. На фото видно, что девушка позирует обнаженной на подоконнике открытого окна.
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Обложка для журнала
Вот как выглядит мой карантин, когда я пытаюсь загореть,
– написала 21-летняя модель.
Подписчики восхитились фотографией 21-летней девушки и засыпали ее комплиментами. Впрочем, некоторые отметили, что для молодой модели подобная фотосессия может считаться слишком откровенной.
Сейчас Евгений Кафельников с дочерью не общается из-за ее проблем с алкоголем и наркотиками. В ответ на такие слова отца модель заявляла, что без успеха пыталась наладить с отцом отношения.
Что известно о Евгении Кафельникове
- Самый титулованный теннисист в истории России.
- Дважды победил на турнирах Большого шлема (в 1996 и 1999 годах).
- Поднимался на первую строчку мирового рейтинга.
- Завоевал золотую медаль Олимпийских игр 2000 года.
- Также становился обладателем Кубка Дэвиса 2002 года.