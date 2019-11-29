Дочь бойца UFC Уолта Харриса нашли мертвой, ее масштабные поиски в США продолжались более месяца

Падчерицу бойца UFC Уолта Харриса Аню Бланшар (Aniah Blanchard) нашли мертвой. Девушку искали с 23 октября, когда ее последний раз видели живой.

Как и когда пропала дочь Уолта Харриса Аня Бланшар

Аня Бланшар исчезла 23 октября. В этот день 19-летний девушку видели жители Оберна магазине неподалеку от ее колледжа. Больше ее никто не видел. Через 24 часа Бланшар была объявлена ​​пропавшей без вести.

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В это время Уолт Харрис готовился к главному бою в рамках UFC Fight Night в Вашингтоне 7 декабря. Он должен был драться против Алистара Оверима. Но после исчезновения падчерицы он отказался от этого боя, сосредоточившись на ее поиске. К нему присоединились все неравнодушные. Так, губернатор Алабамы Кей Айви объявил о вознаграждении в размере 5 тысяч долларов за любые сведения о Бланшар, а президент UFC Дэна Уайт вместе с чемпионом Джоном Джонсом и менеджером Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазизом пообещал добавить к этой сумме еще по 25 тысяч долларов.

Расследование дела

25 октября в 80 километрах от места, где в последний раз видели девушку, был найден автомобиль Ани Бланшар. Салон машины был залит кровью.

Первым по подозрению в похищении был задержан 30-летний Ибрагим Язид. В настоящее время он находился под залогом по обвинению в попытке похищения и убийства в другом штате. В дело об Ане Бланшар он попал из-за того, что его зафиксировала камера видеонаблюдения, а само поведение Язида была довольно подозрительным. Вслед за ним задержали и Антуейна Фишера. Именно он в день преступления подвез Язида, а затем уничтожил доказательства присутствия подозреваемого в своем автомобиле.

Тело Ани Бланшар нашли

25 ноября возле церкви в населенном пункте Мейкон Каунти правоохранители наткнулись на останки. Однако тело отправили на экспертизу. Впоследствии она и показала, что они принадлежат Ани Бланшар.

Уже после того, как тело было найдено 27 ноября был взят под арест Дэвид Джонсон-младший. Однако причины задержания мужчины пока не разглашаются.

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