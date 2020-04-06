Дочь легендарного Мейвезера порезала ножом незнакомку, приревновав ее к парню
Дочь Флойда Мейвезера-младшего Ианна была арестована за нападение с применением оружия.
Іанну доставили в местную тюрьму города Хьюстон в субботу, 4 апреля, в 13:30 по местному времени за нападение при отягчающих обстоятельствах. Это произошло из-за рэпера NBA Youngboy.
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Дочь боксера приехала в дом NBA Youngboy, где он в то время находился там с другой девушкой Лаппатрой Джейкобс. Ианна сказала ей уйти, но после отказа, между ними произошел конфликт, закончившийся резней.
События происходили на кухне, где Ианна, взяла в руки два ножа. Лаппатра пошла к девушке, из-за чего получила удар ножом, позже она сказала полиции, что не почувствовала первую рану, и в ходе стычки получила ранение и другим ножом.
Іанна рассказала, что сначала Лаппатра ее провоцировала, хватала за волосы перед домом, а после произошла стычка на кухне. Жертва находится в больнице, ее состояние неизвестно.
- В марте этого года бывшую жену Мейвезера, мать Ианны Джози Харрис, нашли мертвой в собственном автомобиле. А уже через неделю умер дядя Флойда Роджер Мейвезер, который был одним из самых известных тренеров в истории бокса.
- 43-летний Мэйвезер является единственным боксером в истории, который за свою карьеру заработал более одного миллиарда долларов. Американец провел 50 боев, одержал 50 побед, из которых 27 – нокаутом. Мейвезер становился чемпионом мира во 2-й полулегкой, легкой, 1-й полусреднем, полусреднем и 1-й средней весовых категориях.
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