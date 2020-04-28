Договорные матчи в Украине: известный тренер, подозреваемый в участии, рассказал свою версию

Бывший тренер "Металлиста", "Говерлы" и "Мариуполя" Александр Севидов фигурирует в двух расследованиях по договорным матчам в Украине. В частности, это матч Первой лиги Украины сезона 2016/2017 "Ильичевец" – "Горняк-Спорт" и ряд поединков с участием клуба "Сумы".

Александр Севидов дал интервью изданию Tribuna.com, в котором рассказал о расследовании договорных матчей.

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Севидов рассказал о решении по договорным матчам ФК "Сумы".

Клуб лишили профессионального статуса, а шестерых игроков пожизненно отстранили от футбольной деятельности.

Севидов заявил, что Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) вынес решение не только по клубу и игрокам, но и по нему. Севидов утверждает, что его признали не виновным, и решение уже вступило в силу.

КДК отправил дело на дополнительное рассмотрение. Не заново – а на дополнительное. Потому что некоторые участники дела подали апелляцию,

- заявил экстренер.

Дело ФК "Сумы" расследовала полиция. "Эти документы подписаны полицией и прокуратурой", – сказал Севидов, после чего зачитал документы.

"Первое – в момент проведения матча Козар (на тот момент руководитель "Сумм", – Спорт24) связался с Давыдовым и сказал о том, что "Сумы" в перерыве матча с "Десной" приняли решение слить матч и сыграть на ставках. В команде об этом знали 5 игроков на поле. Давыдов сказал, что общался об этом с Севидовым и тот сразу понял, кто из игроков сливает матч. То есть, никто не знал, но Севидов уже догадался.

Остальное – в 2017 Севидов связался с Козарем и сообщил, что судья матча захотел за победу "Сум" не 40 тысяч, а 50. На что Козар согласился. Но вы арбитра этой игры наказали? Клянусь дочерью, что никогда в жизни не общался с судьями по такому поводу.

Третье – мне звонит игрок и говорит: "Думаете, будут с судьями сегодня работать?". Ответил: "Будут – очки нужны и тем и тем". Знаете, что они пишут? Севидов имел в виду "Сумы". Но почему именно этот клуб? Где здесь Севидов и договорные матчи?" – резюмировал Севидов.



Александр Севидов / Фото ua.tribuna.com

"По матчу "Волынь" – "Сумы", – продолжил Севидов, – дословно привожу наш диалог с Козарем, который записан полицией. Он говорит мне: "Сегодня буду встречаться с одним. Ну я ему за победу предложу 100, а за ничью – 30. Нормально?". Ответил ему: "Нормально".

Полиция пишет: "Севидов вступил в сговор с Козарем". Взятку дают для чего? Чтобы извлечь выгоду себе или третьей стороне. Но тут загвоздка – Севидов работал в "Сумах", не получал зарплату, премиальные. И на этом дело остановилось. В деле даже ошибку сделали в моей фамилии", - сказал Севидов.

Также Севидов прокомментировал матч "Ильичевец" – "Горняк-Спорт", который состоялся 14 ноября 2016 года, и завершился победой мариупольского клуба со счетом 3:1.

При этом первый тайм выиграли гости. На протяжении матча были зафиксированы аномальные суммы ставок на выигрыш ФК "Горняк-Спорт" в первом тайме и общую победу "Ильичевца".

Матч попал под подозрение Комитета этики и честной игры, клубы подключали к расследованию полицию, а поединок официальные лица называли договорными.

Окончательного вердикта по матчу нет. Севидов ответил на обвинения в свой адрес за игру.

Ильичевец – Горняк-Спорт видеообзор матча

Севидов был уволен из "Ильичевца", который был переименован в "Мариуполь", хотя и успешно работал у руля "азовцев".

Чтобы объяснить отставку, Севидов и "Мариуполь" заявили, что имеют разное видение развития клуба.

"Сразу хочу сказать, что в этой всей ситуации есть конфиденциальная информация. Еще продолжается следствие. Но попробую объяснить, как все было на самом деле. Для общественности мы сказали – разные взгляды на стратегическое развитие клуба.

Я подписывал контракт еще с директором Разумным. Когда пришел Санин, у меня был подписан контракт с клубом, но не было подписано приложение. Его не хотели со мной подписывать, но никуда не делись – подписали", – сказал Севидов.



Александр Севидов / Фото ua.tribuna.com

По словам Севидова, после того, как о матче с "Горняком-Спорт" начали говорить публично, у него был разговор с вице-президентом Андреем Саниным.

У него был ряд условий, на которые я не мог уйти. Так же, как и у меня были условия, на которые уже не мог пойти клуб. И мы решили для народа сказать о стратегическом развитии. Но слухи о тех матчах уже ходили. Точнее – инсайдерская информация,

– заявил Севидов.

"Но слухи о тех матчах уже ходили. Точнее – инсайдерская информация. Но что это такое? Информация достоверная, да. Но это чьи-то секреты, слухи.

По этой информации и по информации Баранки, есть организатор, который позвонил футболистам "Мариуполя" и "Горняка-Спорта". Два футболиста "Мариуполя" пошли к Севидову и сказали перед игрой: "Мы проигрываем первый тайм, но выиграем второй".

Но как? Зачем они это сделали? Зачем им это говорить мне? Я же могу в перерыве поменять этих защитников и все – заговор разрушается. Или вообще на игру не поставить. Кстати, один из этих ребят так и просидел всю игру на замене. Сейчас просто выгодно все слить на меня", – отметил тренер.

Севидов утверждает, что его обвиняют не в организации договорных матчей.

Из меня сделали Аль Капоне украинского футбола. Но я как жил в трехкомнатной квартире в хрущевке в Днепродзержинске, так и живу,

– сказал Севидов.

Севидов добавил, что после ухода из "Мариуполя" у него не было никакого разговора с руководством клуба. Он убеждает, что клуб не планирует его защищать.

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