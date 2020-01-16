Доход клубов Украины составил 111 миллионов евро, Англии – свыше 5 миллиардов евро
УЕФА выпустил экономический отчет по итогам 2018 финансового года. Согласно данным УЕФА, у Англии наибольший доход в Европе.
Топ-5 стран по уровню заработка
Выручка клубов из Англии составила более 5,4 миллиарда евро, говорится в отчете УЕФА. 53% составляет доход от домашних телеправ. 26% – спонсорские контракты.
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Клубы Германии и Испании показали практически равный заработок – 3,156 миллиарда и 3,145 миллиарда евро соответственно. Выручка клубов Италии – 2,307 миллиарда евро.
В топ-10 попали футбольные лиги Франции, России, Нидерландов, Португалии и Бельгии.
Впрочем, миллиард и более евро заработали только Англия, Германия, Испания, Италия и Франция.
Скриншот из сайта УЕФА
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Показатели Украины
Украина в рейтинге расположилась на 21 месте из 55 стран. Кроме топ-10 стран, Украину в рейтинге опередили Казахстан, Польша, Венгрия, Греция, Норвегия, Швеция, Австрия, Дания, Швейцария, Шотландия.
Доход украинских клубов в 2018 году составил 111 миллионов евро.
Заработок от телеправ составил всего 3%, что является одним из худших показателей среди всех стран.
69% украинские клубы заработали благодаря выплатам УЕФА. 22% составили выплаты спонсоров, а еще 4% – другие доходы.
Скриншот из сайта УЕФА
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Интересные данные
В Англии, Испании и Украине более половины футбольных спонсоров являются из другой страны.
Английская Премьер-лига еще более укрепила свою репутацию лиги с наиболее глобальной привлекательностью – 18 иностранных спонсоров (13 из Азии, 4 из Северной Америки и одна из Африки).
Испания (11) и Украина (7) – это другие две страны, где более половины спонсоров в высшем дивизионе имеют штаб-квартиру в других странах.
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