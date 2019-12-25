Долги перед спортивными федерациями закроют 26 декабря

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин объяснил проблемы с финансированием спортивных федераций. Он заявил, что до 26 декабря все долги перед федерациями должны быть закрытыми.

По словам Шумилина, на встрече с федерациями министерство предупреждало, что могут быть проблемы с финансированием. "В этот же день мы начали заниматься их решением. Но вечером получили открытое письмо президента федерации легкой атлетики (Игоря Гоцула, – Спорт24)", – рассказал Шумилин для Xsport.

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Шумилин объяснил, что проблема финансирования федерации легкой атлетики Украины в том, что она вошла в эксперимент по прямому финансированию.

То есть, некоторые федерации имеют возможность свои долги сделать переходными на следующий год. В то же время ФЛАУ этого сделать не может.

По словам Шумилина, это острый вопрос. "Мы отправили письмо в Минфин с просьбой изменить регламент и позволить перенести долги на следующий год", – сказал замминистра.

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Шумилин утверждает, что до 26-го числа долга перед федерациями не будет.

В этом месяце 438 миллионов гривен объем вообще на спорт от министерства спорта. На 17-ое число объем этих долгов был около 90 миллионов гривен. Утром 24 декабря осталось 10 миллионов гривен проблемного долга. Думаю, максимум 26-го числа этот долг закроется. Хочу сказать, что авторами регламентных документов были те же люди, которые сейчас писали открытое письмо. Никакого межличностного конфликта с Игорем Гоцулом у меня нет,

– сказал Шумилин.

Что известно о прекращении финансирования спортивных федераций?

Кабмин приостановил часть бюджетных выплат, чтобы до конца года удержать дефицит бюджета на запланированном уровне. Таким образом к концу 2019 года Госказначейская служба выделит деньги только на зарплаты, пенсии и социальные платежи.