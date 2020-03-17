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Доллар и гречка по 30,5 гривен: букмекеры принимают ставки на время карантина

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Пожалуй, сегодня уже нельзя найти человека, которого бы не коснулась ситуация, связанная с коронавирусом. Болельщики остались без топовых спортивных событий, меломаны сдают билеты на концерты, а туристам приходится откладывать свои планы на путешествия.

Все, так или иначе, оказались заложниками ситуации, поэтому главное – не поддаваться панике и соблюдать рекомендации врачей.

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Один из основных советов – не покидать дом без крайней необходимости. Чтобы не было соблазна выйти на улицу, некоторые банки, например, предлагают солидные кэшбек на покупки онлайн-игр или оплату подписок на таких ресурсах, как Pornhub, Netflix, Megogo, Play Station Store.

Parimatch создал широкую линию ставок на период карантина. Точнее на то, к каким последствиям может привести Covid-19.

  • Курс доллара к гривне на 1 июля, по оценкам аналитиков Parimatch, с вероятностью 46% составит более 30,5
  • 50% на то, что на начало апреля стоимость гречки будет не менее 30,5 гривен за килограмм, а сахар – дороже 15 гривен
  • Шансы на своевременное (24 июля 2020 года) открытие Олимпиады в Токио составляют только 32%
  • И целых 68% на то, что к 1 июня 2020 года будет отменен запрет на проведение массовых мероприятий
  • Эксперты Parimatch прогнозируют с вероятностью в 54%, что ВОЗ объявит о создании вакцины от COVID-19 до конца года


 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Спорт Футбол
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