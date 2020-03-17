Доллар и гречка по 30,5 гривен: букмекеры принимают ставки на время карантина

Пожалуй, сегодня уже нельзя найти человека, которого бы не коснулась ситуация, связанная с коронавирусом. Болельщики остались без топовых спортивных событий, меломаны сдают билеты на концерты, а туристам приходится откладывать свои планы на путешествия.

Все, так или иначе, оказались заложниками ситуации, поэтому главное – не поддаваться панике и соблюдать рекомендации врачей.

К слову Как читать новости о коронавирусе и не потерять здравый смысл: практические советы психолога

Один из основных советов – не покидать дом без крайней необходимости. Чтобы не было соблазна выйти на улицу, некоторые банки, например, предлагают солидные кэшбек на покупки онлайн-игр или оплату подписок на таких ресурсах, как Pornhub, Netflix, Megogo, Play Station Store.

Parimatch создал широкую линию ставок на период карантина. Точнее на то, к каким последствиям может привести Covid-19.

Курс доллара к гривне на 1 июля, по оценкам аналитиков Parimatch, с вероятностью 46% составит более 30,5

50% на то, что на начало апреля стоимость гречки будет не менее 30,5 гривен за килограмм, а сахар – дороже 15 гривен

Шансы на своевременное (24 июля 2020 года) открытие Олимпиады в Токио составляют только 32%

И целых 68% на то, что к 1 июня 2020 года будет отменен запрет на проведение массовых мероприятий

Эксперты Parimatch прогнозируют с вероятностью в 54%, что ВОЗ объявит о создании вакцины от COVID-19 до конца года



