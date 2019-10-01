Дом игрока "Атлетико" ограбили, когда футболист находился в Москве

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Томас Партей
Томас Партей

Испанский "Атлетико" во втором туре Лиги чемпионов сыграет против московского "Локомотива". Матч запланирован на вторник, 2 октября. Клуб заранее прилетел в Москву, чем воспользовались грабители в Испании.

И пригороде Мадрида Боадилья-дель-Монте был ограблен дом полузащитника "Атлетико" Томаса Партея. При этом в настоящее время в доме находилась домработница. По данным COPE, она не пострадала, но грабители угрожали ей. В общем им удалось вынести из дома деньги и другие ценности.

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Стоит отметить, что накануне в Мадриде ограбили и другого футболиста. При этом произошло это во время мадридского дерби между "Атлетико" и "Реалом". Пострадал полузащитник "сливочных" Каземиро. При этом во время ограбления в доме находились жена и дочь футболиста.

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Теги: Спорт Футбол Криминальные новости Атлетико
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