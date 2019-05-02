Дом игрока "Барселоны" ограбили во время матча против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов

В среду, 1 мая, "Барселона" на своем поле принимала "Ливерпуль" в рамках полуфинала Лиги чемпионов. В это время воры пробрались в дом игрока "сине-гранатовых" Артура и ограбили его.

По данным издания el taquigrafo, грабители проникли в дом через окно. В это время в доме находился брат футболиста. Злоумышленники угрожали ему, приставив к горлу отвертку. Также у одного из них был нож. Известно, что они забрали с собой ценные вещи. Среди них и часы Rolex.

Сам Артур не сыграл в матче против "Ливерпуля". Игрок всею игру провел на скамейке запасных.

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Стоит добавить, что это не первый раз грабят дома футболистов "Барселоны" во время матчей, в том числе Лиги чемпионов. 6 ноября 2018 года "Барселона" играла на выезде против "Интера". В то время как команда находилась в Милане, злоумышленники ограбили дом защитника Жорди Альбы. При этом семья испанского футболиста была в доме в момент совершения кражи. Неизвестные ворвались на территорию через задний двор и залезли в дом через окно на втором этаже. 16 февраля 2019 года нападающий "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг сыграл матч чемпионата Испании против "Вальядолида". В то время злоумышленники проникли в дом хавбека и вынесли оттуда имущества на 300 тысяч евро.

В июне 2018 года был ограблен дом защитника "Барселоны" Жерара Пике и певицы Шакиры. Во время "визита" воров в доме никого не было, поскольку Пике находится в расположении сборной Испании, а Шакира – на гастролях в Германии.

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Причем это не первый случай, когда жертвами становятся футболисты, чьи команды играют против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов. 28 ноября 2018 года во время матча ПСЖ – "Ливерпуль" грабители пробрались в дом форварда "Пари Сен-Жермен" Эрика Шупо-Мотинга. Они вынесли ювелирные украшения, а также другие вещи. Убытки оценили в 600 тысяч евро.

Хотя и игроки "Ливерпуля" тоже есть среди пострадавших. 19 февраля 2019 года во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии" злоумышленники ограбили дом Садьо Мане. Были украдены мобильные телефоны, часы и ключи от автомобилей. Это второе ограбление дома Мане во время игры Лиги чемпионов. 1 ноября 2017 года его обокрали, когда форвард был на поле в игре со словенским "Марибор".

Также в январе 2017 года злоумышленники ограбили дом нападающего "Ливерпуля" Фирмино.