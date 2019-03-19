Дом Мухаммеда Али в Луисвилле продали за 1,75 млн долларов: фото

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Дом, в котором жил Мухаммед Али перед смертью, продали
Дом, в котором жил Мухаммед Али перед смертью, продали / Getty images

Скромный особняк в городе Луисвилл (штат Кентукки, США), где перед смертью жил всемирно известный боксер Мухаммед Али, получил нового хозяина.

Особняк стал последней резиденцией легендарного спортсмена, где он жил перед своей смертью в июне 2016-го года.

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Как пишет Mansion Global, нового владельца для дома удалось найти после того, как несколько раз снижали цену.

В феврале недвижимость была выставлена на продажу за 1,75 миллионов долларов США.

Мухаммед Алі будинок Луїсвілль США
Дом Мухаммеда Али в Луисвилле получил нового владельца

Впервые вдова Мухаммеда Лонни Али пыталась продать дом незадолго после смерти мужа еще осенью 2016-го за 2,2 миллиона долларов. В апреле 2018-го за него просили 1,95 миллионов, однако тогда нового владельца так и не удалось найти.

Мухаммед Али приобрел дом в своем родном городе Луисвиль в 2010 за 1,875 миллиона долларов США.

Имение площадью более 9 тысяч футов (примерно 865 квадратных метров) расположено на земельном участке 1,9 акров.

Кроме 5 спален, в нем есть двухуровневый домашний кинотеатр, гостиная с мини-кухней и винный погреб. В доме Али оборудован собственный тренажерный зал, двухуровневый кинотеатр и бассейн с летней террасой.

Правда, кто стал новым владельцем последнего убежища Мухаммеда Али, пока не известно.

В январе 2019-го в честь легендарного боксера в городе переименовали аэропорт.

Кто такой Мухаммед Али: смотрите видео

Накануне роскошный особняк на берегу океана во Флориде выставил на продажу известный американский баскетболист Шакил О'Нил.

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Теги: Спорт Бокс Новости США Новости Спорта Звездная недвижимость
Источник: 24 канал
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