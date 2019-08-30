Дома Неймара: какой роскошной недвижимостью владеет звездный футболист
Неймар – один из самых известных футболистов современности, которого в своем составе хотят видеть самые престижные клубы планеты.
Футболист известен не только своей искусной игрой, но и слабостью к роскошному образу жизни. Чего только стоят дома Неймара. Их у него по несколько на разных континентах.
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Далее в материале узнайте больше о недвижимости звездного бразильского футболиста.
Имение в Бразилии
На родине футболист обладает просторным имением, которое оценивается в 8 миллионов евро. Дизайн дома выполнен в современном стиле. Рядом с домом есть теннисный корт, а на заднем дворе – собственная вертолетная площадка.
Собственный теннисный корт в доме Неймара в Бразилии
Внутри дома много растений, оригинальные лестницы, ведущие на верхние этажи.
В зоне столовой огромный обеденный стол, над которым много светильников, что добавляет уюта пространству. В доме есть собственный бассейн и огромный тренажерный зал.
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Дом Неймара в Бразилии: смотрите фото
Особняк в Барселоне
Дом в Испании Неймар купил неподалеку от своих тогдашних одноклубников Месси и Суареса.
Бразилец поселился в наиболее элитном и престижном районе на западе столицы Каталонии в так называемой высокой зоне города в округе Лес Кортс.
Площадь особняка – 1000 квадратов, включая огромный бассейн, гараж и пять спальных комнат.
Смотрите видео, как выглядит особняк Неймара в Барселоне:
Дом под Парижем
После перехода во французский "ПСЖ" Неймар обзавелся очередным роскошным особняком. В элитном пригороде Парижа он приобрел огромный многоэтажный дом.
По данным СМИ, его площадь почти 5 тысяч квадратных метров и футболист арендует его за более чем 14 тысяч евро в месяц.
В нем уже привычно есть бассейн, просторные террасы, тренажерный зал, сауна и зона отдыха.
Дом, который Неймар снимает под Парижем
Экскурсия по дому Неймара в Париже: смотрите видео