Дома Неймара: какой роскошной недвижимостью владеет звездный футболист

Неймар – один из самых известных футболистов современности, которого в своем составе хотят видеть самые престижные клубы планеты.

Футболист известен не только своей искусной игрой, но и слабостью к роскошному образу жизни. Чего только стоят дома Неймара. Их у него по несколько на разных континентах.

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Далее в материале узнайте больше о недвижимости звездного бразильского футболиста.

Имение в Бразилии

На родине футболист обладает просторным имением, которое оценивается в 8 миллионов евро. Дизайн дома выполнен в современном стиле. Рядом с домом есть теннисный корт, а на заднем дворе – собственная вертолетная площадка.



Собственный теннисный корт в доме Неймара в Бразилии

Внутри дома много растений, оригинальные лестницы, ведущие на верхние этажи.

В зоне столовой огромный обеденный стол, над которым много светильников, что добавляет уюта пространству. В доме есть собственный бассейн и огромный тренажерный зал.

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Дом Неймара в Бразилии: смотрите фото

Особняк в Барселоне

Дом в Испании Неймар купил неподалеку от своих тогдашних одноклубников Месси и Суареса.

Бразилец поселился в наиболее элитном и престижном районе на западе столицы Каталонии в так называемой высокой зоне города в округе Лес Кортс.

Площадь особняка – 1000 квадратов, включая огромный бассейн, гараж и пять спальных комнат.

Смотрите видео, как выглядит особняк Неймара в Барселоне:

Дом под Парижем

После перехода во французский "ПСЖ" Неймар обзавелся очередным роскошным особняком. В элитном пригороде Парижа он приобрел огромный многоэтажный дом.

По данным СМИ, его площадь почти 5 тысяч квадратных метров и футболист арендует его за более чем 14 тысяч евро в месяц.

В нем уже привычно есть бассейн, просторные террасы, тренажерный зал, сауна и зона отдыха.



Дом, который Неймар снимает под Парижем

Экскурсия по дому Неймара в Париже: смотрите видео