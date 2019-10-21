Домашние матчи сборной Украины в отборе Евро-2020 посетило более 160 тысяч зрителей

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Домашние матчи сборной Украины в отборе Евро-2020 посетило более 160 тысяч зрителей
Домашние матчи сборной Украины в отборе Евро-2020 посетило более 160 тысяч зрителей / ffu.ua

Сборная Украины по футболу завершила цикл домашних матчей в отборе Евро-2020. "Сине-желтые" провели четыре домашних матча (два во Львове и по одному в Харькове и Киеве).

В течение отбора Евро-2020 домашние поединки сборной Украины посетили 166 900 человек, сообщает zbirna.com.

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Больше всего болельщиков посетили матч против Португалии в Киеве, победа в котором обеспечила "сине-желтым" досрочный выход на Евро с первого места группы B.

Поединок в Киеве принял НСК "Олимпийский", на котором собрались 65 883 зрителя.

На матчах во Львове против Сербии и Люксембурга присутствовали более 34 тысяч болельщиков. В свою очередь, на поединок с Литвой в Харькове пришли почти 33 тысячи человек.


Инфографика zbirna.com

Сборной Украины осталось сыграть последний матч в рамках отбора Евро-2020. Игра имеет значение для "сине-желтых", хотя украинцы и гарантировали себе выход на Евро-2020.

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Подопечным Андрея Шевченко достаточно сыграть вничью с Сербией, чтобы гарантировать себе место среди сеяных команд при жеребьевке группового этапа.

Поединок Сербия – Украина состоится 17 ноября в Белграде. Начало матча в 21:45. Как известно, украинские болельщики не смогут посетить матч против Сербии.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Евро-2020 Сборная Украины по футболу Спорт Футбол
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