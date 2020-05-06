"Донбасс Арена" претендует на звание лучшего стадиона мира

Авторитетное испанское издание Marca решило определить лучший футбольный стадион в мире.

Путем голосования среди 14 миллионов респондентов был составлен список из 40 стадионов, из которых и будет определен лучший. Среди претендентов на это звание оказалась и "Донбасс Арена", пишет 24 канал.

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На данный момент в голосовании лидирует Международный стадион Каира, на котором выступает египетский "Аль-Ахли". Принять участие в голосовании можно здесь.

Что известно про "Донбасс Арену"?"Донбасс Арена" в довоенное время был домашним стадионом местного "Шахтера" и настоящей визитной карточкой города шахтеров. В общем помещал более 51 тысячи 500 зрителей и даже на матчи внутреннего чемпионата на "Арену" приходили более 40 тысяч зрителей.



Кроме "Шахтера", домашние матчи на стадионе проводила сборная Украины, в частности, во время домашнего "Евро-2012". Последний раз в Лиге чемпионов "горняки" играли на родном стадионе 27 ноября 2013 года против испанского "Реал Сосьедад".



Позже, в 2014 году, после вооруженной агрессии России донецкий "Шахтер" прекратил принимать матчи на домашнем стадионе. Сейчас "Донбасс Арена" до сих пор находится под оккупацией боевиков.

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