"Донбасс" без проблем победил "Ледяных Волков" в матче УХЛ: видео

"Ледяные Волки" до этого выиграли лишь один матчи в УХЛ за шесть туров. Однако "Донбасс" продолжает погоню за лидером – "Кременчугом".

В матче в Дружковке первым вперед вышли гости. На 13-й минуте Владислав Воробьев отметился в воротах соперника. И на первый перерыв команды ушли именно при победном для гостей счете 0: 1.

Читайте также: Букмекеры объяснили аномальные коэффициенты на матч "Александрия" – "Карпаты"

Сравнять счет "Донбасса" удалось аж на 34-й минуте. Точный бросок на счету Виталия Ляльки.

А за минуту до конца второго периода "Донбасс" забросил сразу две шайбы. Сначала отличился Белухин, а за 30 секунд до перерыва – Рибчик.

Окончательный счет в матче установил Айнарс Подзиныш. Поэтому "Донбасс" победил 4:1.

Донбасс – Ледяные Волки 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)