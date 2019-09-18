"Донбасс" без проблем разгромил "Ледяных Волков" в матче УХЛ

5 Читати новину українською
"Донбасс" без проблем разгромил "Ледяных Волков" в матче УХЛ

Победой для "Донбасса" завершился первый выездной матч в четвертом сезоне УХЛ – Пари-Матч. Со счетом 1:8 "Ледяные Волки" терпят первое поражение в сезоне.

Первыми счет в свою пользу открыли "Ледяные Волки". Шайбой в воротах "Донбасса" на 34 секунде отметился Кирилл Маландин.

После этого забивали только хоккеисты "Донбасса". Гости матча сравняли счет на 12-й минуте – благодаря Андрею Григорьеву счет стал 1:1. За полторы минуты до конца первого периода еще две шайбы оказались в воротах "Ледяных Волков". В удачно реализованном большинстве забросил в ворота соперника нападающий "Донбасса" Иван Рибчик. И чуть меньше чем за минуту до конца первого периода голом отметился Максим Каменьков.

Читайте также: Второй тур Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч: главные противостояния

На пятой минуте второго периода Виктор Захаров увеличил отрыв "Донбасса" до 1:4. При этом впоследствии гости не реализовали большинство при удалении Кирилла Фроленко. А вот штрафные 2 минуты Федосова сделали счет 1:5. Дубль оформил капитан команды "Донбасс" Виктор Захаров.

В начале третьего периода "Ледяные Волки" могли сократить отставание. Но не реализовали большинство. Зато на третьей минуте третьего периода Евгений Никифоров забил шайбу после результативной передачи Захарова. Счет на табло показывал уже 1:6. Через минуту Денис Мостовой стал автором еще одного гола в пользу "Донбасса". За шесть с половиной минут до конца третьего периода счет стал 1:8. Голом отметился Виталий Кирющенков.

Ледяные Волки – Донбасс 1:8 (1:3, 0:2, 0:3)
Шайбы: 1:0 – Маландин (Федосов) – 00:34, 1:1 – Григорьев (Мостовой, Карпенко) – 11:26, 1:2 – Рибчик (Захаров, Яковлев – больш.) – 18:30, 1:3 – Каменьков (Кирющенков) – 18:53, 1:4 – Захаров (Яковлев, Никифоров) – 25:57, 1:5 – Захаров (Рибчик, Никифоров – больш.) – 37:33, 1:6 – Никифоров (Игнатенко, Захаров) – 42:11, 1:7 – Мостовой (Разумов, Жовнир) – 43:48, 1:8 – Кирющенков (Мостовой, Карпенко) – 53:30.

blog_ava
"Захар Беркут": в сети появился официальный трейлер фильма с участием голливудских актеров
сегодня
1813
Теги: Спорт ХК Ледяные Волки ХК Донбасс Хоккей
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Умер бывший футболист сборной Нидерландов и "Рейнджерс" Фернандо Риксен
сегодня 14:19 Умер бывший футболист сборной Нидерландов и "Рейнджерс" Фернандо Риксен
83
"Боруссия" и "Барселона" не сумели выявить сильнейшего в первом матче Лиги чемпионов
сегодня 00:34 "Боруссия" и "Барселона" не сумели выявить сильнейшего в первом матче Лиги чемпионов
149
"Заря" несколько месяцев искала нового тренера у меня за спиной, – Юрий Вернидуб
17 сентября 13:29 "Заря" несколько месяцев искала нового тренера у меня за спиной, – Юрий Вернидуб
265
Лига чемпионов: самые интересные противостояния первого игрового дня
17 сентября 09:09 Лига чемпионов: самые интересные противостояния первого игрового дня
373
Мифы о похудении, которые стоит знать
16 сентября 22:10 Мифы о похудении, которые стоит знать
119
Новости
Больше новостей
Залиште відгук