"Донбасс" без проблем разгромил "Ледяных Волков" в матче УХЛ

Победой для "Донбасса" завершился первый выездной матч в четвертом сезоне УХЛ – Пари-Матч. Со счетом 1:8 "Ледяные Волки" терпят первое поражение в сезоне.

Первыми счет в свою пользу открыли "Ледяные Волки". Шайбой в воротах "Донбасса" на 34 секунде отметился Кирилл Маландин.

После этого забивали только хоккеисты "Донбасса". Гости матча сравняли счет на 12-й минуте – благодаря Андрею Григорьеву счет стал 1:1. За полторы минуты до конца первого периода еще две шайбы оказались в воротах "Ледяных Волков". В удачно реализованном большинстве забросил в ворота соперника нападающий "Донбасса" Иван Рибчик. И чуть меньше чем за минуту до конца первого периода голом отметился Максим Каменьков.

Читайте также: Второй тур Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч: главные противостояния

На пятой минуте второго периода Виктор Захаров увеличил отрыв "Донбасса" до 1:4. При этом впоследствии гости не реализовали большинство при удалении Кирилла Фроленко. А вот штрафные 2 минуты Федосова сделали счет 1:5. Дубль оформил капитан команды "Донбасс" Виктор Захаров.

В начале третьего периода "Ледяные Волки" могли сократить отставание. Но не реализовали большинство. Зато на третьей минуте третьего периода Евгений Никифоров забил шайбу после результативной передачи Захарова. Счет на табло показывал уже 1:6. Через минуту Денис Мостовой стал автором еще одного гола в пользу "Донбасса". За шесть с половиной минут до конца третьего периода счет стал 1:8. Голом отметился Виталий Кирющенков.