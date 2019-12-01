"Донбасс" дома проиграл "Кременчугу" с разницей в четыре шайбы: видео

В субботу, 30 ноября, в Дружковке состоялся центральный матч 19-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги Пари-Матч – донецкий "Донбасс" принимал лидера турнирной таблицы "Кременчуг".

Донбасc – Кременчуг 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

В этом поединке подопечные Сергея Витера при домашних трибунах пытались взять реванш у кременчужан за проигрыш на арене "Айсберг". К сожалению, дончанам это сделать не удалось. И в первую очередь, им помешала блестящая реализация большинства у кременчужан.

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Уже в первом периоде поединка подопечные Александра Савицкого продемонстрировали свое умение розыгрыша лишнего игрока, забросив три шайбы, играя в большинстве. Точными бросками отметились Владислав Грицких, Вадим Хришпенц и Иван Савченко.

Хоккеисты "Донбасса" пытались противостоять кременчужанам, часто используя броски с дальней и средней дистанций, в надежде на добивание нападающих. Но, как следствие, такие действия хозяев площадки ни к чему не привели.

Во втором периоде обе команды продемонстрировали хоккей с вязкой борьбой. Голевые моменты в основном возникали у ворот гостей, где надежно играл Вячеслав Новицкий. Казалось, что команды завершат вторую двадцатиминутку без заброшенных шайб. Но за 5 минут до конца периода отличилась связка дончан Костиков – Карпенко. Первый классно отдал, а второй шедеврально забросил.

В последние минуты, "Донбасс", прижал "горожан" к их воротам, надеясь забросить еще, но в итоге пропустил – шайбу на свой счет записал экс-защитник донецкого клуба Всеволод Толстушко.

Заключительный отрезок поединка прошел при полном преимуществе дончан. Хоккеисты "Донбасса" пытались использовать всю площадку для развития своих атак. Увы, но у подопечных Сергея Витера не получилось забросить больше в этот вечер. В некоторых моментах надежно сыграл вратарь гостей Вячеслав Новицкий, а в некоторых – сыграло банальное невезение донецких хоккеистов.

За 2 минуты до конца поединка, хоккеисты "Кременчуга", использовав ошибку хозяев площадки, забросили итоговую пятую шайбу – голом отметился форвард Глеб Бондарук.

Видеообзор матча Донбасс – Кременчуг

После этого поединка расстановка в первой тройке не изменилась. "Горожане" после 19 игр набрали 51 очко и заняли первую позицию, на втором месте херсонский "Днепр" (19 игр, 41 очко) и третье место – "Донбасс" (17 игр, 34 очка).