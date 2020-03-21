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"Донбасс" хочет вернуться в КХЛ: хоккейный клуб покинул лигу из-за агрессии России

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Украинский хоккейный клуб "Донбасс" хочет вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). "Донбасс" прекратил выступления в КХЛ после начала войны на востоке Украины в 2014 году.

Президент "Донбасса" Борис Колесников заявил, что хотел бы, чтобы его клуб играл в Континентальной хоккейной лиге.

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Что такое КХЛ?Хоккейная лига в Евразии, созданная в начале 2008 года. Эта лига с сезона 2008/09 заменила чемпионат России по хоккею.

Колесников заявил, что "Донбасс" сможет вернуться в КХЛ, если в Украине наступит мир.

Думаю, что с наступлением мира все можно будет восстановить. Главное – это мир в Украине, все остальное не имеет никакого значения. Когда будет мир, тогда уже можно будет говорить о восстановлении "Дружбы", о новом аэропорте и возможности вернуться в элиту мирового хоккея. Сейчас мы сильно не беспокоим руководство КХЛ,
– сказал Колесников в интервью "Чемпионата".

В то же время президент "Донбасса" убежден, что возвращение его клуба в КХЛ – это долгий процесс.

"Хотели бы мы играть в КХЛ? Да, хотели бы. Насколько это возможно? Это долгий процесс", – сказал Колесников.

Что известно о "Донбассе"

  • "Донбасс" – сильнейший хоккейный клуб Украины. Дончане 7 раз выигрывали национальное первенство.
  • Обладатель Континентального кубка IIHF 2013.
  • В сезоне 2012/2013 украинцы дебютировали в КХЛ. "Донбасс" занял девятое место в Западной конференции.
  • В следующем сезоне дончане заняли четвертое место в Западной конференции и дошли до полуфинала плей-офф.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт ХК Донбасс Хоккей
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