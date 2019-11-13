"Донбасс" на выезде всухую обыграл "Белый Барс", взяв реванш за поражение в прошлом матче: видео

Во вторник, 12 ноября, в Белой Церкви после международной паузы состоялся первый поединок 15-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. "Белый Барс" принимал на своей площадке "Донбасс".

Обе команды сыграли друг против друга в предыдущем матче чемпионата 2 ноября. Тогда неожиданную победу одержали "барсы". Поэтому для подопечных Сергея Витера матч с "Белым Барсом" рассматривался с двух сторон – реванш за проигрыш и подготовка к будущим играм Континентального Кубка. Для хозяев площадки, учитывая их положительные результаты в последних матчах, победа в данном поединке могла приблизить их к лидерам чемпионата.

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В начале матча первыми голевой момент создали хоккеисты "Белого Барса", но надежная игра Горячевских не позволила хозяевам площадки открыть счет. Далее – удаление защитника "кошек" и нереализация 4-х минутного большинства у дончан.

Обе команды к экватору первого периода демонстрировали обоюдный атакующий хоккей на высоких скоростях с голевыми моментами. В результате, более удачными оказались гости. На 14 минуте матча у дончан результативно сыграла связка Матерухин – Костиков. Первый отпасовал, а второй забросил.

"Белый Барс" мог отыграться через минуту, но шайба после броска Владислава Куцевича попала в каркас ворот. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом дончан.

Вторая двадцатиминутка была полностью за "Донбассом" – уже на 5 минуте гости удвоили счет. Вторую шайбу в игре забросил Евгений Никифоров, а ближе к экватору второго периода Илья Коренчук после передачи Вадима Мазура сделал счет 0:3 в пользу "Донбасса". Подопечные Константина Буценко могли отыграть одну шайбу, но Сергей Бабинец не смог один на один переиграть Степана Горячевских.

В заключительном отрезке поединка Виталий Лялька забросил еще одну шайбу, которая оказалась последней в этом матче.

Итог встречи – 4:0 в пользу "Донбасса". Таким образом подопечные Сергея Витера берут реванш за проигрыш в прошлой встрече и в позитивном настроении подходят к поединкам Континентального Кубка.

Белый Барс – Донбасс 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – Костиков (Матерухин) – 13:37, 0:2 – Никифоров (Яковлев) – 24:23, 0:3 – Коренчук (Мазур, Лялька) – 29:29, 0:4 – Лялька (большинство) – 44:35.