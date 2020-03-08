"Донбасс" обыграл "Кременчуг" в последнем матче регулярного чемпионата УХЛ: видео

В субботу, 7 марта, в Дружковке состоялся заключительный матч последнего тура регулярно чемпионата УХЛ. Донецкий "Донбасс" принимал на своей площадке "Кременчуг". Центральный поединок тура между этими командами завершал первую часть чемпионата, поставив точку с запятой перед стартом плей-офф.

Донбасс – Кременчуг 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

С первых секунд команды обменялись бросками в створ ворот, заставив обоих голкиперов немного поволноваться. В целом, игра в первом периоде выглядела довольно интересной. Дончане старались держать марку первого номера, а кременчужане – искали счастья у чужих ворот за счет контратак.

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Именно гости первыми создали голевой момент у ворот Трифонова, и ближе к экватору периода обе команды обменялись голевыми моментами. Однако на табло ни отличный проход Виталия Ляльки, ни два убийственных момента от кременчужан никак не отразились.

И все же первыми счет во встрече открыли хозяева. За 25 секунд до конца первого периода им удалась быстрая контратака, в которой Коречук отличился точным броском. Стоит отметить, что до пропущенной шайбы у гостей было три голевых момента, которые им не удалось реализовать.

Второй отрезок начался с большинства "Донбасса" и штурма ворот "Кременчуга". Далее, выстояв меньшинство, гости пошли вперед, отвечая на выпады хозяев своими острыми голевыми моментами. Перед болельщиками на площадке развернулась картина ледовой зарубы, где по очереди свое вратарское мастерство показывали Трифонов и Сандирев. Орлов, Ворона, Пукса и другие частенько беспокоили ворота дончан. В свою очередь "Донбасс" отвечал менее опасными моментами Ляльки, Коренчука, Мазура и других.

За 6 минут до конца второго периода кременчужанам все же удалось сравнять счет. Точным броском отметился Савченко, после розыгрыша комбинации с участием связи Александров – Ворона.

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Третий период ничем не отличался от двух предыдущих – накал страстей, большие скорости и желание победить, несмотря ни на что. На 43 минуте "Донбасс" вышел вперед. Костиков сделал эффектный сольный проход и снова вывел дончан вперед. А через 10 минут дончане забросили третью шайбу. Точным броском с передачи Буценко отличился Милехин – 3:1.

После третьей пропущенной шайбы кременчужане все силы бросили в атаку и смогли сократить свое отставание до минимума – за три минуты до конца матча в воротах Трифонова отличился Дмитрий Орлов. Однако во второй раз сравнять счет в матче и перевести игру в овертайм у гостей площадки так и не получилось, а финальная сирена зафиксировала минимальную победу дончан в заключительном матче "регулярки".

Несмотря на победу "Донбасса", положение команд в турнирной таблице остается таким: кременчужане финишировали на первом месте с 96 очками, а дончане с 95 баллами закрепились на второй строчке.

Донбасс – Кременчуг видеообзор матча