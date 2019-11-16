"Донбасс" одержал победу во втором матче полуфинальной серии Континентального кубка

В субботу, 16-го ноября, в польском Кракове продолжились полуфинальные игры Континентального Кубка, в котором принимает участие и чемпион Украины донецкий "Донбасс". Во втором туре подопечным Сергея Витера противостоял действующий чемпион Казахстана "Бейбарыс".

Бейбарыс – Донбасс 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Первый период, как и предполагалось по ходу игры, завершившился боевой ничьей. Даже не смотря на то, что первыми шайбу забросили донецкие хоккеисты, находясь в меньшинстве (точным ударом отметился Илья Коренчук), игроки "Бейбарыса" контролировали ход матча и создали огромное количество моментов, один из которых завершился взятием ворот.

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Чемпион Казахстана в первом отрезке поединка мог забрасывать, как минимум, три шайбы. Но, уверенная и надежная игра голкипера "Донбасса" Степана Горячевских не позволила "Бейбарысу" завершить первую двадцатиминутку в роли победителя.

Переломным моментом в игре стали события, которые развернулись в первой десятиминутке второго периода. Донецкие хоккеисты сумели забросить три шайбы, на что соперник ответил лишь одной. В "Донбасса" меткими бросками отличились дважды Илья Коренчук и Виталий Лялька. За "Бейбарыс" – Дерябин.

Стоит отметить, что после четвертой шайбы тренер казахской команды сменил основного вратаря Артема Микушина на Дмитрия Волошина, который сыграл надежнее, чем его одноклубник.

Третий период – звездный час вратаря Степана Горячевских, который совершил более десятка сейвов, а в заключительные минуты сыграл еще надежнее и увереннее.

В принципе, последняя двадцатиминутка хорошо началась для "Бейбарыса". Уже на третьей минуте точный бросок Макарова от синей линии, разрешил казахам минимально сократить счет. Далее – тотальное преимущество "Бейбарыса", которому противостояли острые контратаки "Донбасса". В результате, за полторы минуты до конца поединка, Евгений Никифоров, воспользовавшись пустыми воротами, забросил пятую победную шайбу.

Итоговый счет встречи – 5:3 в пользу "Донбасса". И уже в воскресенье, 17-го ноября, дончане в 20:00 встретятся с польской "Краковией", с которой поборются за выход в Суперфинал турнира.