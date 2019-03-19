"Донбасс" одержал третью победу в плей-офф УХЛ против "Белого Барса"

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"Донбасс" победил "Белый Барс"
"Донбасс" победил "Белый Барс" / УХЛ

В Белой Церкви состоялся четвертый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором встречались местный "Белый Барс" и "Донбасс".

"Белый Барс" – "Донбасс" 3:4 (1:1; 1:2; 1:1)

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Дончане, уступив в предыдущем матче на финальных секундах, сразу же пошли в атаку. На 11 минуте счет открыл Владимир Романенко, переиграв Богдана Дьяченко. Однако через 7 минут цифры на табло стали равными, и снова благодаря Владимиру Романенко – тот подставил клюшку под бросок Владислава Куцевича, отправив шайбу в свои ворота.

В начале второго периода дончане вышли вперед после гола Тиграна Манукяна. После этого страсти на льду закипели, и скамейки штрафников не успевали опустеть. Суммарно, за 15 минут команды заработали 14 малых, один большой, 2 дисциплинарных и 2 дисциплинарных до конца игры штрафы. За это время "Донбасс" и "Белый Барс" обменялись голами: сначала Тигран Манукян оформил дубль, после чего Денис Бородай сократил отставание своей команды.

На первых минутах третьего периода на шайбу Дмитрия Игнатенко "барсы" ответили точным броском Павла Тарана. Минимальное преимущество гостей сохранилось до финальной сирены – несмотря на возможность сыграть в формате 6х4 на последних секунд сравнять счет "барсам" не удалось.

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Победа "Донбасса" 4:3, и шестикратный чемпион Украины повел в серии 3:1. Следующий матч "Донбасс" и "Белый Барс" сыграют в Дружковке 22 марта. Начало встречи в 18:30.

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Теги: Футбол Спорт ХК "Донбасс" ХК "Белий Барс"
Источник: 24 Канал
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