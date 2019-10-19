"Донбасс" разгромил "Корону" и выиграл второй подряд матч на Континентальном кубке

Хоккейный клуб "Донбасс" одержал вторую победу в рамках второго раунда Континентального кубка. Украинцы победили румынский клуб "Корона".

Донбасс – Корона Брашов 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)

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"Донбасс" вышел вперед благодаря шайбе белоруса Александра Матерухина. Через несколько минут украинцы сумели реализовать большинство. Лялька ассистировал американцу Клею Вилсону – 2: 0.

После перерыва Донбасс закрепил преимущество. Матерухин этот раз отдал результативную передачу на Александра Васильева – 3:0. Румыны отыграли одну шайбу сразу. Результативный бросок на свой счет записал канадец Логан Стивенсон.

В середине второго периода "Донбасс" восстановил преимущество в три шайбы. Айнарс Подзиньш отличился после передачи белоруса Коренчука.

В последнем периоде "Донбасс" забросил еще три шайбы: дубль оформил Матерухин, а по шайбе на свой счет записали Коренчук и Никифоров.

Следующий матч "Донбасс" сыграет 20 октября против "Моего".