"Донбасс" в напряженном матче одолел "Кременчуг" по буллитам на выезде: видео

В субботу, 18 января, в центральном матче 29 тура Украинской хоккейной лиги "Донбасс" на выезде противостоял "Кременчугу".

Кременчуг – Донбасс 4:5 Б (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Статус главной встречи уикенда команды начали подтверждать с первых секунд. Игра проходила без "прокатов", на высоких скоростях с явным желанием с двух сторон побеждать в каждом даже самом минимальном эпизоде.

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Первый гол случился после контратаки "Донбасса": Илья Коренчук подкараулил осечку Дмитрия Орлова и уверенно реализовал выход один на один с Вячеславом Новицким. Однако, на 13 минуте периода Всеволод Толстушко мощно бросил от синей линии, установив паритет на табло.

Второй период также стал ничейным, но команды удвоили свои результативные показатели. Сначала "горожане" с точным броском Тимура Гриценко впервые в матче вышли вперед, но уже через полминуты Александр Костиков вернул равновесие на табло. Далее "Донбасс" вышел вперед. Самый мощный по силе и снайперский по точности вышел бросок у Айнарса Подзиньша. Впрочем "Кременчуг" и здесь сравнял счет – дубль оформил Тимур Гриценко.

Классические хоккейные "качели" продолжились и после второго перерыва. "Донбасс" вышел вперед. На этот раз после неудобного броска Евгения Никифорова голкипер "горожан" запустил шайбу себе за спину, но уже через минуту Александр Пукса зажег на табло две четверки, которые продержались до конца третьего периода.

Овертайм на "Айсберге" стал вторым подряд за три дня. 15 января "Кременчуг" здесь обыграл "Днепр" в дополнительные 5 минут, но с "Донбассом" повторить такой результат не удалось. Нулевые пять минут стали четвертым игровым отрезком в матче, в котором была зафиксирована ничья. Игра перешла в серию буллитов.

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В бросках хоккеисты "Донбасса" оказались немного точнее, в составе дончан отличились Никита Милехин и Виталий Карамнов, но главная заслуга выездной победы принадлежит Степану Горячевских, который своей клюшкой "обезвредил" большую часть игроков "Кременчуга".

Кременчуг – Донбасс видеообзор матча