"Донбасс" вырвал победу в драматической игре и вышел в 3-й раунд Континентального кубка

Чемпион Украины "Донбасс" пробился в третий раунд Континентального Кубка. В решающем матче группы С дончане встречались с латвийским "Мого" и одержали драматическую победу.

Донбасс – Мого 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0 – булиты).

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Счет во встрече открыл Александр Матерухин, который отличился в меньшинстве в начале второго периода. "Донбасс" долгое время сохранял счет 1:0, однако в период с 13-ти до 17-й минуты последней двадцатиминутки пропустил дважды – 1:2.

Игроки "Донбасса" оказались в затруднительном положении, но сумели из него выбраться усилиями Вадима Мазура, который сравнял счет за 2 минуты 40 секунд до окончания основного времени.

В овертайме ни одна из команд отличиться не сумела. Поэтому судьба путевки в третий раунд разыгрывалась в серии буллитов, где победу украинскому коллективу принес нападающий Александр Васильев.

Таким образом, "Донбасс вышел в третий раунд турнира. Матчи этого этапа состоятся 15-го 17-го ноября в Кракове (Польша). Соперниками "Донбасса" станут "Бейбарыс"(Казахстан), "Неман"(Беларусь) и "Краковия" (Польша).

Что такое Континентальный кубок?

Международный турнир под эгидой IIHF. В нем принимают участие победители национальных чемпионатов своих стран. Обладатель Континентального кубка квалифицируется в главный европейский клубный турнир – Лигу чемпионов.