"Донбасс" забросил 17 шайб "Динамо", "Кременчуг" разгромил "Ледяных Волков"

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Кременчуг – Ледяные Волки / УХЛ

В среду, 20 ноября, состоялись два матча в рамках 17 тура Украинской хоккейной лиги – "Донбасс" разгромил "Динамо", а "Кременчуг" разгромно победил "Ледяных Волков".

Донбас – МХК Динамо 17:0 (5:0, 8:0, 4:0)

Громить харьковский клуб донетчане начали с первых минут матча, захватив под свой полный контроль всю ситуацию на площадке. Сразу прессинг "Донбасса" дал свои результативные плоды – к концу первого периода "динамовцы" горели 5:0, а донетчане похоже еще на первых минутах матча сняли вопрос о победителе.

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Как и ожидалось, второй и третий периоды полностью повторили сценарий первого – "Донбасс" проводил все время в постоянных атаках, не давая завладеть шайбой противнику, и довел цифры на табло до разгромных. До конца матча в воротах харьковчан по итогам оказалось 17 шайб, что для дончан стало новым рекордом результативности в текущем сезоне.

Итог встречи 17:0, дончане оставили свои ворота "сухими" и набрали 32 очка в турнирной таблице, закрепившись на третьем месте. Стоит отметить, что дубли на свой счет записали Олег Шишлянников, Максим Разумов, Кирилл Жовнир, Иван Рыбчик и Виталий Лялька.

Кременчуг – Ледяные Волки 8:1 (3:0, 3:1, 2:0)

Уже на второй минуте начала встречи хозяева открыли счет. Точным броском отметился Александр Пукса. В середине первого периода, "горожане" удвоили счет, результативно сыграла связка Пукса – Орлов. За полторы минуты до конца первого отрезка встречи Дмитрий Созонов по передаче Орлова сделал счет 3:0

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Вторая двадцатиминутка началась, как и первая, с быстрого гола. Уже на двадцатой секунде нападающий "Ледяных Волков" Иван Федосов сыграл одну шайбу. Но учитывая полное преимущество "горожан" на площадке, было трудно предположить, что данный гол добавил интригу в матче. Уже через шесть минут Алексей Ворона сделал счет 4:1. А через семь хоккеисты "Кременчуга" довели счет до разгромного – 6:1.

В заключительном отрезке поединка, подопечные Александра Савицкого, закинув еще парочку шайб, довели счет до 8:1. Точными ударами отметились Дмитрий Орлов и Всеволод Толстушко.

Таким образом, "Кременчуг" добывает очередную победу в чемпионате и с 44 очками (после 17 игр) занимает первое место в турнирной таблице.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей ХК Ледяные Волки ХК Кременчуг ХК Донбасс МХК "Динамо"
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