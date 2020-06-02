Экс-полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Олег Гусев вспомнил матчи в составе главной команды страны. Спортсмен поделился своими мыслями о поединках на донецком стадионе.

В проекте "Моя жизнь в сборной" на сайте zbirna.com своими воспоминаниями о поединках в футболке национальной дружины поделился бывший полузащитник "сине-желтых" Олег Гусев.

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Нефартовый стадион

По словам спортсмена, перед жеребьевкой плей-офф сборная Украины попала во вторую корзину. В первой были Франция, Португалия, Россия и Греция. Греки, которые попались нашей команде оказались благоприятным жребием. В столице Греции национальная сборная Украины сыграла в безголевую ничью – 0:0.

Футболист подчеркнул: "Ответный матч проходил в Донецке. Все понимали, что на кону чемпионат мира, все хотели туда попасть. Не знаю, почему мы проводили его в Донецке, но там был какой-то шум с билетами, поэтому стадион оказался полупустым в таком важном матче".

Нефартовый город для национальной команды, хотя я там в нем и дебютировал. Наша сборная не выиграла ни одного матча. Мы на Евро-2012 дважды уступили в Донецке. С французами начал идти ливень, а с англичанами произошла досадная судейская ошибка, – отметил футболист.

Что известно об Олеге Гусеве?Бывший футболист, который большую часть своей спортивной карьеры отдал киевскому "Динамо". За киевлян сыграл 443 матча и забил 96 мячей во всех турнирах. Неоднократно поднимался в составе клуба из столицы на высшую ступень пьедестала чемпионата Украины, пять раз становился обладателем Кубка Украины и четыре раза побеждал в поединках за Суперкубок Украины. Также сыграл 98 игр в составе национальной сборной Украины.