Ассоциация мини-футбола России (АМФ РФ) провела совещание с руководителями клубов Высшей лиги и сообщила, что новым участником турнира станет клуб МФК "Спартак-Донецк" (Ростовская область ). Но оказалось, что речь идет об украинском "Спартаке-Донецк", который принимал участие в чемпионате так называемой "ДНР".

Два Донецка

Следует объяснить, что на территории Украины есть город Донецк, который оккупирован сепаратистами так называемой "ДНР", пишет 24 канал. Также есть город Донецк на территории России в Ростовской области.

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Донецк в Ростовской области расположен практически на восточной границе Украины с РФ. Украинский и российский Донецк разделяют около 230 километров.

Украинский клуб будет выступать в России?

Как сообщает sports.ru Ассоциация минифутбола России 27 мая заявила, что участие во втором по значимости чемпионате России примет "Спартак-Донецк" Ростовской области.

В то же время на официальном сайте МФК "Спартак-Донецк" появилась новость, что руководство "Спартака" пообщалась с АМФ РФ относительно участия в чемпионате России.

Сообщалось, что минифутбольный клуб "Спартак-Донецк" из Донецкой области в новом сезоне выступит в Высшей лиге России.

"Президент МФК Спартак Юрий Сыроватко и вице-президент клуба Вахтанг Халваши приняли участие в онлайн-конференции руководителей команд Высшей лиги России по минифутболу.

На повестке дня стояли вопросы завершения текущего турнира и планы относительно начала следующего сезона, в котором донецкий "Спартак" будет представлять Республику среди профессионалов", – говорилось в пресс-релизе клуба.

Позже сообщение исчезло из сайта украинского клуба.

Кто такие Сыворотко и Халваши?

Сыроватко входит в правительство так называемой Донецкой Народной Республики ("ДНР") как министр юстиции и является президентом Ассоциации минифутбола "ДНР".

Он выступал за "Спартак" и даже получал приз лучшего вратаря первой лиги Донецка в сезоне-2017/18.



Юрий Сыроватко / Фото spartakdn.ru

К нему Ассоциацией минифутбола Донецка (когда город не был оккупирован боевиками так называемой "ДНР") руководил нынешний вице-президент "Спартака" Вахтанг Халваши.

Что заявляют в России

Sports.ru сообщает, что обратился за комментарием к Ассоциации минифутбола России. Там подтвердили, что участие в первенстве России примет "Спартак-Донецк", который зарегистрирован в Ростовской области.

"Клуб, который подтвердил свою готовность выступить в Париматч-Высшей лиге, зарегистрирован как юридическое лицо в Ростовской области. Он был создан в 2019 году, и в сезоне-2019/20 уже принял участие в первенстве России среди команд Первой лиги в зоне ЮФО-СКФО. Сообщение на сайте клуба "Спартак-Донецк" о том, что он будет представлять в первенстве Донецкую республику, является ошибочным и не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Ожидается, что клуб будет проводить домашние матчи в Таганроге.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц на территории России, "Спартак-Донецк" действительно зарегистрирован 23 мая 2019 года по юридическому адресу в Ростовской области.

Но основательницей и директором организации является Елена Юрьевна Сыроватко.

УЕФА и ФИФА против

Если "Спартак-Донецк" действительно из Донецкой области, то Россию могут ожидать некоторые проблемы.

УЕФА и ФИФА негативно относятся к участию клубов из одной страны в национальных чемпионатах другой страны.

Такие вопросы рассматриваются индивидуально и для положительного решения требуется согласие обеих национальных федераций. В этом случае Украины и России.

Сложно представить, что Украинская ассоциация футбола может это поддержать.

Также Россия имеет негативный опыт "затягивания" в свои чемпионаты клубов из аннексированного Крыма. УЕФА четко стал на сторону Украины.

Что известно о "Спартаке-Донецк"?