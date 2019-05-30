Донецкий "Олимпик" могут не допустить к участию в УПЛ следующего сезона

Донецкий "Олимпик" благодаря ничейному результату в матче против "Ворсклы" сумел занять девятое место в УПЛ. Поэтому остался в элите украинского футбола на следующий сезон. Но команду могут и не допустить к участию.

Причина в том, что Аттестационный комитет УАФ (бывшая Федерация футбола Украины) отказал в выдаче аттестата донецком "Олимпике" на следующий сезон, сообщает журналист Кирилл Крыжановский. Все из-за участия в договорных матчах.

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Согласно регламенту, для участия в УПЛ у клуба должны быть молодежная и юниорская команды (U-21 и U-19). Но клубные команды Олимпика U-21 и U-19 дисквалифицированы за договорные матчи. Поэтому их не могут допустить к следующему сезону УПЛ, согласно регламенту.

"У "Олимпика" их нет, поэтому логично, что клуб не допускают до следующего сезона. Тут либо надо под них регламент переделывать, либо закрыть глаза на вопиющее несоответствие клубу этим регламентом. "Олимпик" подал апелляцию на решение о снятии их команд U-21 и U-19, но пока что никаких сдвигов в этом деле нет", – говорит Крыжановский.

По данным журналиста, донецкий клуб обратился к другим участникам УПЛ "с не публичным обращением" поддержать их в данной ситуации и выступить с совместным и уже публичным обращением к УАФ, чтобы для них сделали исключение. Однако не все клубы готовы поддержать это решение.

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Стоит отметить, что состав участников УПЛ на следующий сезон принимается на совместном заседании владельцев клуба и руководства УПЛ. Поэтому пока неизвестно, кто может получить место в УПЛ, если "Олимпику" таки откажут в аттестате на следующий сезон. Это может быть одна из команд, которая проиграет переходные матчи (игры запланированы на 4 и 8 июня, сыграют "Карпаты" – "Волынь" и "Черноморец" – "Колос"). Или же киевский "Арсенал", который вылетел напрямую.