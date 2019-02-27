Донецкий "Олимпик" подписал футболиста из непризнанной республики

Донецкий "Олимпик" на официальном сайте сообщил о подписании контракта с вратарем Бетимом Халими. 22-летний вратарь из Косова, которое не признает Украина.

Новичок "Олимпика" родился в городе Пожаран, что неподалеку от Приштины. Начинал свою карьеру голкипер в ФК "Дрита", а последние полгода провел в Эстонии, в составе "Транс Нарвы". За пол сезона сыграл 9 матчей и пропустил 13 мячей, отыграв два матча на "ноль". Отметим, что Бетим Халими привлекался к матчам молодежной и юношеской сборной Косова.

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В комментарии Спорт24 в донецком "Олимпике" сообщили, что у игрока есть паспорт гражданина Сербии. Однако футбольное гражданство у него Косова, ведь УЕФА признало эту страну.

Стоит отметить, что Украина официально не признает Косово. Поэтому гражданам этой страны нельзя въезжать в Украину с паспортами Косова. Из-за этого в свое время матч сборной Украины по футболу против Косова пришлось проводить на нейтральных территориях. 9 октября 2016 года украинцы в польском Кракове разгромили сборную Косова 3:0. А впоследствии 6 октября в албанской Шкодре победили 2: 0.

Еще перед тем в октябре 2015 года львовская гандбольная "Галичанка" оба свои поединка второго раунда Кубка ЕГФ провела в Приштине, поскольку гандболисток из Косова из-за паспортного вопроса завернули на украинско-польской границе. Впоследствии в 2016 году баскетболисты сборной Украины в рамках отбора на Евро-2017 сыграли с косоварами на их площадке в Митровице, после того приняв их в Вильнюсе.

На этом неопределенная ситуация между Украиной и Косовым не закончилась. 22-27 октября Украина должна принять матчи отборочного этапа чемпионата мира-2020 по футзалу. Среди соперников Украины – та же сборная Косова. Которая может не попасть в нашу страну.

Спорт24 обратился к донецкому "Олимпику", чтобы узнать, на каком основании Бетим Халими попал в Украину. Однако ответа на время написания этого материала не поступило.