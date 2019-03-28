Донецкий "Олимпик" подписал опытного полузащитника

Перед началом старта второй части сезона УПЛ донецкий "Олимпик" подписал опытного игрока – 31-летнего Ринара Валеева. Контракт с футболистом рассчитан на один год.

Ринар Валеев уже даже успел сыграть товарищеский матч за "Олимпик". Команда потерпела разгромное поражение от донецкого "Шахтера".

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Ринар Валеев является воспитанником одесского "Черноморца". И еще в юности уехал в Нидерланды, где выступал за молодежную команду "Де Граафсхапа". Вскоре вернулся в Украину и дебютировал в Премьер-лиге в составе родного "Черноморца". Имеет опыт выступлений в различных клубах УПЛ, поиграл за рубежом – в Казахстане, Молдове и Беларуси. Последний клуб – Белорусская "Ислочь".

В Украинской премьер-лиге в целом провел 129 игр и забил шесть голов. Имеет опыт выступлений в квалификации Лиги Европы. Всего за карьеру сыграл более двухсот поединков. Может сыграть как в центре поля, так и на фланге атаки.