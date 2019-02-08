Донецкий "Шахтер" подписал контракт с игроком сборной Бразилии

18-летний бразильский полузащитник Маркос Антонио стал игроком донецкого "Шахтера".

Несмотря на то, что на официальном сайте "Шахтера" так и не было объявлено о подписании соглашения с игроком, его профиль появился среди игроков "горняков" на сайте УПЛ. Хотя тренер "Шахтера" Паулу Фонсека сам говорил, что Маркос Антонио "уже гарантированно в "Шахтере".

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Стоит добавить, что игрок не участвовал в зимних сборах "Шахтера". Футболист до сих пор находится в составе юношеской сборной Бразилии на Чемпионате Южной Америки U20. Там же за бразильцев выступает еще один игрок "Шахтера" Маркиньос Сиприано.

Пока неизвестно, на каких именно условиях игрок перешел в донецкий "Шахтер" из португальского "Эшторила". По данным сайта transfermarkt, приблизительный трансфер игрока должен составить 3,5 миллиона евро.

Также неизвестно, останется игрок в "Шахтере" или будет отдан в аренду. Вполне вероятно, что Фонсека оставит игрока в команде, но вряд ли он будет играть за главную команду.

"Маркос Антонио еще очень молодой, ему также понадобится некоторое время, чтобы научиться нашей игре", – заявил в свое время Фонсека.

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