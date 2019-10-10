Донецкий "Шахтер" разрабатывает собственный бренд fashion-одежды
Донецкий футбольный клуб "Шахтер" решил не останавливаться на спортивной одежде для своих болельщиков. "Горняки" разрабатывают собственный бренд fashion-одежды "1936".
Работа над линией одежды, в которой будут представлены и модели-трансформеры, ведется совместно с украинским дизайнером Виктором Анисимовым, говорится в сообщении "Шахтера".
Читайте также: Команда Формулы-1 может сменить название в честь бренда одежды
Логотипом нового бренда станет оранжевый круг, который подчеркивает связь с айдентикой клуба.
"Шахтер" выпустит собственный бренд одежды (фото: ФК "Шахтер")
Первая линия одежды и аксессуаров премиум-сегмента в стиле Sport Couture будет выпущена лимитированным количеством.
Презентация бренда "1936" состоится к концу октября.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
В УЕФА рассказали, когда Украина и Россия смогу сыграть между собой футбольный матчсегодня , 11:06
-
Украинский клуб с ничьей стартовал в Лиге чемпионов, за соперников забил Фернандиньо9 октября , 20:53
-
20 лет матча Россия – Украина: день, когда Шевченко заставил замолчать "Лужники"9 октября , 13:30
Комментарии