Донецкий "Шахтер" разрабатывает собственный бренд fashion-одежды

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" решил не останавливаться на спортивной одежде для своих болельщиков. "Горняки" разрабатывают собственный бренд fashion-одежды "1936".

Работа над линией одежды, в которой будут представлены и модели-трансформеры, ведется совместно с украинским дизайнером Виктором Анисимовым, говорится в сообщении "Шахтера".

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Логотипом нового бренда станет оранжевый круг, который подчеркивает связь с айдентикой клуба.



"Шахтер" выпустит собственный бренд одежды (фото: ФК "Шахтер")

Первая линия одежды и аксессуаров премиум-сегмента в стиле Sport Couture будет выпущена лимитированным количеством.

Презентация бренда "1936" состоится к концу октября.