Допинг-дело Беседина: дата слушания УЕФА
Стало известно, как будет продвигаться расследование УЕФА по проваленному допинг-тесту форварда "Динамо" Артема Беседина. Нападающий не прошел допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против шведского "Мальме".
По информации телеканала "Футбол 1", в ближайшие дни должна определиться дата слушания дела.
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Зато последний день решение вопроса – 19 января 2020 года.
Как известно, 23-летний нападающий отстранен на 30 дней от любой футбольной деятельности.
"Динамо" заявило, что в данный момент выясняются все нюансы и обстоятельства этого вопроса.
В этом сезоне Артем сыграл за "Динамо" 23 матча и забил 8 голов. Также Беседин провел в 2019 году 2 матча за сборную Украины, в которых отметился одним голом.
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