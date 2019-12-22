Допинг-дело Беседина: дата слушания УЕФА

Стало известно, как будет продвигаться расследование УЕФА по проваленному допинг-тесту форварда "Динамо" Артема Беседина. Нападающий не прошел допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против шведского "Мальме".

По информации телеканала "Футбол 1", в ближайшие дни должна определиться дата слушания дела.

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Зато последний день решение вопроса – 19 января 2020 года.

Как известно, 23-летний нападающий отстранен на 30 дней от любой футбольной деятельности.

"Динамо" заявило, что в данный момент выясняются все нюансы и обстоятельства этого вопроса.

В этом сезоне Артем сыграл за "Динамо" 23 матча и забил 8 голов. Также Беседин провел в 2019 году 2 матча за сборную Украины, в которых отметился одним голом.