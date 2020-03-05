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Допинг-дело Беседина: врач "Динамо" дал футболисту неправильную таблетку

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Пойманный на допинге нападающий "Динамо" Артем Беседин стал жертвой врачебной ошибки. Об этом сообщил координатор допинг-контроля Украинской ассоциации футбола (УАФ) Максим Бецков.

В допинг-пробе футболиста был обнаружен фенотропил – запрещенный стимулятор, сообщает Tribuna.com со ссылкой на "Футбол NEWS".

Форвард якобы попросил у клубного врача, вероятно Леонида Миронова, таблетку от головной боли. Но медик ошибочно дал ему препарат, в котором действующим веществом был фенотропил.

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Как известно, "Динамо" отстранило Леонида Миронова от работы с первой командой из-за допинг-скандал с Бесединым

Максим Бецков заявил, что стимулятор, который принял Беседин, увеличивает мозговую активность и психическую энергию.

При небольших дозах он просто увеличивает психическую активность и память. По сообщению, которое нам пришло, этот препарат попал в организм футболиста случайно, потому что была перепутана таблетка. Вместо таблетки от головной боли врач выдал этот препарат,
– заявил координатор допинг-контроля УАФ.

По одной из версий, у врача "Динамо" в одном и том же кармане были таблетки обезболивающего препарата "кетанов" и запрещенный фонтурацетам. Он вроде бы перепутал обертки.

Что известно о допинге Беседина?

  • Артем Беседин провалил допинг-тест после матча группового раунда Лиги Европы против шведского "Мальме".
  • УЕФА 25 февраля решил дисквалифицировать Беседина на год. При этом Артему грозила дисквалификация на четыре года.
  • С момента вынесения наказания Беседин имеет 21 день для обжалования решения УЕФА. Пока не известно, будет ли Артем обжаловать отстранение.
  • Несмотря на то, что 19 декабря 2019 года начался срок дисквалификации Артема и он прекратил любую футбольную деятельность, дисквалификации закончится 19 декабря 2020 года.
  • С 19 октября 2020 года Артем сможет тренироваться с "Динамо", чтобы готовиться к сезону.
  • В этом сезоне 23-летний нападающий сыграл за "бело-синих" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов.
  • Беседин провел в 2019 году два матча за сборную Украины, в которых отметился одним голом.
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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо Допинг
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