Допинг-дело Беседина: врач "Динамо" дал футболисту неправильную таблетку

Пойманный на допинге нападающий "Динамо" Артем Беседин стал жертвой врачебной ошибки. Об этом сообщил координатор допинг-контроля Украинской ассоциации футбола (УАФ) Максим Бецков.

В допинг-пробе футболиста был обнаружен фенотропил – запрещенный стимулятор, сообщает Tribuna.com со ссылкой на "Футбол NEWS".

Форвард якобы попросил у клубного врача, вероятно Леонида Миронова, таблетку от головной боли. Но медик ошибочно дал ему препарат, в котором действующим веществом был фенотропил.

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Как известно, "Динамо" отстранило Леонида Миронова от работы с первой командой из-за допинг-скандал с Бесединым

Максим Бецков заявил, что стимулятор, который принял Беседин, увеличивает мозговую активность и психическую энергию.

При небольших дозах он просто увеличивает психическую активность и память. По сообщению, которое нам пришло, этот препарат попал в организм футболиста случайно, потому что была перепутана таблетка. Вместо таблетки от головной боли врач выдал этот препарат,

– заявил координатор допинг-контроля УАФ.

По одной из версий, у врача "Динамо" в одном и том же кармане были таблетки обезболивающего препарата "кетанов" и запрещенный фонтурацетам. Он вроде бы перепутал обертки.

Что известно о допинге Беседина?