Допинг-дело Беседина: врач "Динамо" дал футболисту неправильную таблетку
Пойманный на допинге нападающий "Динамо" Артем Беседин стал жертвой врачебной ошибки. Об этом сообщил координатор допинг-контроля Украинской ассоциации футбола (УАФ) Максим Бецков.
В допинг-пробе футболиста был обнаружен фенотропил – запрещенный стимулятор, сообщает Tribuna.com со ссылкой на "Футбол NEWS".
Форвард якобы попросил у клубного врача, вероятно Леонида Миронова, таблетку от головной боли. Но медик ошибочно дал ему препарат, в котором действующим веществом был фенотропил.
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Как известно, "Динамо" отстранило Леонида Миронова от работы с первой командой из-за допинг-скандал с Бесединым
Максим Бецков заявил, что стимулятор, который принял Беседин, увеличивает мозговую активность и психическую энергию.
При небольших дозах он просто увеличивает психическую активность и память. По сообщению, которое нам пришло, этот препарат попал в организм футболиста случайно, потому что была перепутана таблетка. Вместо таблетки от головной боли врач выдал этот препарат,
– заявил координатор допинг-контроля УАФ.
По одной из версий, у врача "Динамо" в одном и том же кармане были таблетки обезболивающего препарата "кетанов" и запрещенный фонтурацетам. Он вроде бы перепутал обертки.
Что известно о допинге Беседина?
- Артем Беседин провалил допинг-тест после матча группового раунда Лиги Европы против шведского "Мальме".
- УЕФА 25 февраля решил дисквалифицировать Беседина на год. При этом Артему грозила дисквалификация на четыре года.
- С момента вынесения наказания Беседин имеет 21 день для обжалования решения УЕФА. Пока не известно, будет ли Артем обжаловать отстранение.
- Несмотря на то, что 19 декабря 2019 года начался срок дисквалификации Артема и он прекратил любую футбольную деятельность, дисквалификации закончится 19 декабря 2020 года.
- С 19 октября 2020 года Артем сможет тренироваться с "Динамо", чтобы готовиться к сезону.
- В этом сезоне 23-летний нападающий сыграл за "бело-синих" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов.
- Беседин провел в 2019 году два матча за сборную Украины, в которых отметился одним голом.