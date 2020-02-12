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Допинг скандал Беседина: появились новые подробности дела

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Артем Беседин / ФК "Динамо"

Представители нападающего "Динамо" Артема Беседина попросили Всемирное антидопинговое агенство (WADA) ускорить процесс рассмотрения дела.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире онлайн-шоу "Цыганык Live".

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Беседин пропускает сборы "Динамо", потому что не имеет права тренироваться в профессиональных командах. У меня есть информация, что представители футболиста обратились к WADA с просьбой ускорить рассмотрение дела. Это может свидетельствовать о том, что у защиты есть веские аргументы. Представители Беседина уверены, что могут доказать его невиновность. А самое главное для самого футболиста  это успеть набрать форму и поехать на ЧЕ. Они уверены, что Артем не виноват, что он является жертвой, а не преступником,
– сказал Цыганык.

WADA затянула процесс дела игрока киевлян из-за заявления Беседина о том, что он принимал препараты только от врачей столичного клуба. Также контролирующий орган запросил необходимую документацию у "Динамо" с целью определить все обстоятельства ситуации.

Что известно о ситуации Беседина?

Нападающий не прошел допинг-тест. Это произошло после матча "Мальме" – "Динамо" в Лиге Европы. Форвард отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней. В ближайшие дни должна определиться дата слушания дела.

В нынешнем сезоне Беседин провел 23 матча за "Динамо", забил в них восемь мячей и сделал два асиста. Пока футболист не отправился с "Динамо" на второй турецкий сбор, который подопечные Алексея Михайличенко проводят в Белеке.

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Теги: Новости Спорта Спорт Динамо Футбол
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