Дортмундская "Боруссия" готова заплатить впечатляющую сумму за экс-футболиста "Зари"

Экс-нападающий "Зари" Деннис Бонавентуре, который выступает сейчас за "Брюгге", интересен дортмундской "Боруссии".

Скауты "шмелей" присутствовали на нескольких играх "Брюгге" в этом сезоне, чтобы понаблюдать за игрой нигерийского форварда, сообщает Goal.com.

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Согласно информации источника, "желто-черные" готовы заплатить за игрока около 25 миллионов евро.

Напомним, что летом 2017 года Бонавентуре усилил бельгийский клуб, перейдя из "Зари". За трансфер нигерийца "Брюгге" заплатил около 1,5 миллиона евро. Всего Бонавентуре провел за "Зарю" 26 матчей во всех турнирах, забив 6 голов и сделав 1 результативную передачу.

В текущем сезоне в составе "Брюгге" нигериец провел 30 матчей во всех турнирах, забив 8 голов и сделав 2 результативные передачи.

"Боруссия" Д находится на третьем месте турнирной таблицы Бундеслиги, отставая от лидирующей "Баварии" на 4 очка.