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Достал палку и разогнал хулиганов: Усик рассказал, как с битой навел порядок на улицах города

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33-летний украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик рассказал, как в свое время на улице заступился за незнакомую ему пару.

Боксер на встрече со студентами КНУ им. Т. Шевченко рассказал об одной из конфликтных ситуаций, в которой ему пришлось принять участие.

К теме: Усик – Чисора: дата и место боя

Однажды я ехал на машине и увидел, что шел парень с девушкой, а к нему пристали два парня. Для меня такая ситуация неприемлема. Это за чертой моего понимания. Если он с девушкой, то у него есть иммунитет. Так делать нельзя. Девушка, естественно, заступилась за него. Я вышел из машины, достал палку, разогнал этих хулиганов.

Почему я достал палку из машины? У меня есть бита, мне подарили. Откуда я знаю, может, нож есть у них... Проходили курсанты мимо, остановились, спрашивали, в чем дело. Не знаю, почему они подумали, что я инициатор этого всего. Может, потому что у меня была бита,
– сказал Усик.

  • По предварительной информации, следующий бой в супертяжелом весе Усик проведет 23 мая 2020 года.
  • Соперником украинца должен стать британский боксер Дерек Чисора. Бой должен пройти в Англии. Среди потенциальных городов Лондон и Манчестер.
  • Встречу боксеров перенесли, поскольку Усик решил продолжить реабилитацию. Эту информацию подтвердил сам боксер и его промоутер Александр Красюк.
  • Предыдущий бой Усик провел 12 октября, одолев американца Чазза Уизерспуна.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Александр Усик Бокс
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