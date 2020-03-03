Достал палку и разогнал хулиганов: Усик рассказал, как с битой навел порядок на улицах города

33-летний украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик рассказал, как в свое время на улице заступился за незнакомую ему пару.

Боксер на встрече со студентами КНУ им. Т. Шевченко рассказал об одной из конфликтных ситуаций, в которой ему пришлось принять участие.

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Однажды я ехал на машине и увидел, что шел парень с девушкой, а к нему пристали два парня. Для меня такая ситуация неприемлема. Это за чертой моего понимания. Если он с девушкой, то у него есть иммунитет. Так делать нельзя. Девушка, естественно, заступилась за него. Я вышел из машины, достал палку, разогнал этих хулиганов.

Почему я достал палку из машины? У меня есть бита, мне подарили. Откуда я знаю, может, нож есть у них... Проходили курсанты мимо, остановились, спрашивали, в чем дело. Не знаю, почему они подумали, что я инициатор этого всего. Может, потому что у меня была бита,

– сказал Усик.