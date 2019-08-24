Достижения украинских спортсменов за времена Независимости: Тест

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Братья Кличко
Братья Кличко / scmp.com

24-го августа независимой Украине исполняется 28 лет. За этот период спортсмены неоднократно поднимали украинский флаг на разного рода соревнованийях и заставляли вставать переполненные стадионы во время звучания национального гимна. Украинцы удивляли мир, влюбляли в себя болельщиков и устанавливали разные рекорды.

Украинцам нет равных в боксе, фехтовании, художественной гимнастике, борьбе, стрельбе и других видах спорта. Кроме того, украинские атлеты становились чемпионами мира и Европы в различных видах спорта.

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Благодаря братьям Кличко, Андрею Шевченко, Элине Свитолиной, Яне Клочковой, Лилии Подкопаевой, Василию Ломаченко, Ольге Харлан, Дмитрию Пидручному и другим об Украине знают во всем мире.

Наши спортсмены имеют многочисленную фанатскую аудиторию не только в Украине, но и за рубежом. В каждом уголке мира найдется болельщик, который восхищается украинскими спортсменами и спортсменками.

 

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Новости биатлона Бокс Виталий Кличко Хоккей Теннис Баскетбол Фигурное катание Водные виды спорта Плавание Тесты Андрей Шевченко Владимир Кличко Чемпионат мира U-20
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