Драматическая победа "Ливерпуля" завершилась дракой: видео
Поединок восьмого тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Лестером" завершился дракой. Главный "героем" стычки стал игрок "лисиц" Айосе Перес.
Нападающий "Лестера" был недоволен тем, что "мерсисайдцы" вырвали победу в компенсированное время благодаря пенальти. На 90+5 минуте поединка с одиннадцатиметрового отличился Джеймс Милнер.
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Разъяренный Айосе Перес начал выяснять отношения с игроками "Ливерпуля" – Адамом Лалланой и Милнером.
Футболисты обеих команд пытались успокоить 26-летнего испанца. Однако эмоции взяли верх.
"Ливерпуль" выиграл восьмой подряд матч на старте нового сезона АПЛ. Подопечные Юргена Клоппа единолично возглавляют турнирную таблицу. "Лестер" идет на третьей строчке.