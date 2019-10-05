Драматическая победа "Ливерпуля" завершилась дракой: видео

38 Читати новину українською
Драматическая победа "Ливерпуля" завершилась дракой
Драматическая победа "Ливерпуля" завершилась дракой / twitter.com/IndyFootball

Поединок восьмого тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Лестером" завершился дракой. Главный "героем" стычки стал игрок "лисиц" Айосе Перес.

Нападающий "Лестера" был недоволен тем, что "мерсисайдцы" вырвали победу в компенсированное время благодаря пенальти. На 90+5 минуте поединка с одиннадцатиметрового отличился Джеймс Милнер.

Читайте также: "Ливерпуль" вырвал победу над "Лестером", разгромное поражение "шпор": результаты матчей АПЛ

Разъяренный Айосе Перес начал выяснять отношения с игроками "Ливерпуля" – Адамом Лалланой и Милнером.

Футболисты обеих команд пытались успокоить 26-летнего испанца. Однако эмоции взяли верх.

"Ливерпуль" выиграл восьмой подряд матч на старте нового сезона АПЛ. Подопечные Юргена Клоппа единолично возглавляют турнирную таблицу. "Лестер" идет на третьей строчке.

blog_ava
Авария Ан-12 возле Львова: обновлена информация о состоянии пострадавших
5 октября
1806
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт ФК Ливерпуль Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Денис Беринчик – Лопес Морено: видео полного боя
5 октября 23:45 Денис Беринчик – Лопес Морено: видео полного боя
Михайло Гема 68
Матч "Черноморца" в Первой лиге не доиграли из-за драки: видео
5 октября 22:06 Матч "Черноморца" в Первой лиге не доиграли из-за драки: видео
Юрій Семенюк 144
В каких образах украинский боксер Денис Беринчик выходит на бой: фото и видео
5 октября 18:24 В каких образах украинский боксер Денис Беринчик выходит на бой: фото и видео
202
Боксерша поцеловала соперницу в губы на дуэли взглядов и получила пощечину: видео
5 октября 15:18 Боксерша поцеловала соперницу в губы на дуэли взглядов и получила пощечину: видео
Вісент Луїс 429
Экс-тренера Усика и Кличко жестоко избили во время церемонии взвешивания: видео
5 октября 12:59 Экс-тренера Усика и Кличко жестоко избили во время церемонии взвешивания: видео
Вісент Луїс 486
Новости
Больше новостей
Залиште відгук