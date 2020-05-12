Драться будем по законам войны и улицы: Усика вызвал на поединок ветеран АТО

Начальник управления по делам ветеранов войны и бывший ветеран АТО 37-летний Андрей Грачев вызвал на поединок боксера Александра Усика.

По словам Грачева, его разозлил ответ Усика украинскому борцу Богдану Грицаю, где боксер сказал, что будет драться только в ринге, пишет 24 канал.

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Грачев напомнил Усику, что Украина воюет с Россией, которая оккупировала украинские территории и осуществляет обстрелы. Отметим, что позже пост стал недоступен.

"Простой парень из Винницы, неоднократный призер Украины по борьбе, дзюдо и самбо. Мне 37 лет. Я не так сильно тренируюсь, как некогда, но я тебе обещаю очень грандиозный бой. Есть ранения и очень много погибших друзей. По правилам бокса ты захотел? Драться будем по законам войны и улицы! Так, как всегда! На войне нет правил... там нас ни по одним правилам не считали, там медиков в процент не ставили. Ты узнаешь, кто на кого напал и с кем у нас война", – написал Грачев в Facebook.

Что известно об Андрее Грачеве?

Грачев не указывает свое нынешнее место работы, но в одном из указов на сайте Винницкой ОГА от 20 марта 2020 года он значился как начальник управления по делам ветеранов войны.

Также Грачев известен в сети благодаря популярному видео из зоны АТО.

После участия в боевых действиях Грачев стал чиновником и не один раз защищал действия бывшей власти, критикуя антигосударственные митинги.

КОНФЛИКТ УСИКА С ГРИЦАЕМ: ГЛАВНОЕ

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