Вторая допинг-проба российского чемпиона боксера Александра Беспутина оказалась тоже положительной. Ранее в его организме обнаружили лигандрол.

О положительной допинг-пробе у россиянина, который ранее завоевал чемпионский пояс по версии WBA в полусреднем весе, сообщил ТАСС.

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Положительный допинг

Боксер является другом ведущих украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика. Его, скорее всего, лишат чемпионского пояса.

В ноябре 2019 года Беспутин выиграл чемпионское звание по версии WBA в бою против земляка Раджаба Бутаева. Но сразу после поединка в крови нового чемпиона было обнаружено запрещенное вещество под названием лигандрол. Ожидается, что результат боя между Беспутиним и Раджабовым будет аннулирован.

Есть документальное подтверждение, что проба Б показала тот же положительный результат, что и проба А,

– заявил представитель команды боксера Бутаева.

Лигандрол – это селективный модулятор андрогенных рецепторов, схожий с анаболическими стероидами.

Между тем менеджер Беспутина Эгис Климас сказал, что пока не получил результаты пробы Б.

Кто такой Александр Беспутин