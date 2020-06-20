Дубль Холанна принес "Боруссии" второе место Бундеслиги в матче с "Лейпцигом": видео
"Боруссия" Дортмунд гарантировала себе второе место в Бундеслиге, переиграв "Лейпциг" в рамках 33 тура.
РБ Лейпциг – Боруссия Д 0:2
Голы: Голанд, 30, 90+3
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Оба мяча забил 19-летний Эрлинг Холанн. Он вывел "шмелей" вперед на 30-й минуте. А в компенсированное к матчу время оформил дубль.
Видео голов Холанна
- "Боруссия" установила клубный рекорд по голам за один сезон. Первый мяч норвежца стал 83-м для дортмундцев в бундеслиге-2019/20.
- "Боруссия" Д набрала 69 очков и гарантировала себе второе место Бундеслиги за тур до завершения чемпионата. "Лейпциг" с 63 очками идет на третьей позиции. Напомним, что чемпионом Германии стала "Бавария".
- В последнем туре Бундеслиги 27 июня "Боруссия" Д дома примет "Хоффенхайм", "Лейпциг" на выезде встретится с "Аугсбургом".
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