Дубль футболиста "Динамо" помог его сборной победить в квалификации Евро-2020: видео

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Беньямин Вербич
Беньямин Вербич / 1927.kiev.ua

Футболист сборной Словении и "Динамо" Беньямин Вербич отличился дублем в матче отбора на Евро-2020 в ворота Израиля (2:2).

Вербич вышел в стартовом составе сборной Словении и сделал счет 1:0 на 43-й минуте матча.

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До 90-й минуты счет в матче был 2:2, но все же в компенсированное время Вербич вторым голом вырвал победу для своей команды.

Интересно, что на 50-й минуте с передачи вингера "Шахтера" Манора Соломона Израиль сравнял счет.

Эти голы стали 4-м и 5-м для 25-летнего словенца в 25 матчах за сборную, также на его счету 1 результативная передача. За "Динамо" в этом сезоне он провел 6 матчей, но результативными действиями не отметился.

Таким образом, Словения вышла на чистое второе место в отборочной группе G – на ее счету 11 набранных очков. Израиль же с восемью очками занимает предпоследнее, пятое место.

 

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Теги: Спорт Футбол Евро-2020 Словения Новости Спорта Динамо
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