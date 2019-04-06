Дубль футболиста сборной Украины помог команде сохранить лидерство в чемпионате Бельгии: видео

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Руслан Малиновский (справа)
Руслан Малиновский (справа) / Фото из открытых источников

"Генк" в матче чемпионата Бельгии обыграл "Гент" со счетом 2:1, а оба гола в конце первого тайма забил украинский хавбек Руслан Малиновский.

Генк – Гент 2:1
Голы: Малиновский, 43 (пен.), 45 – Дерийк, 87

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25-летний игрок забил два гола в самой концовке тайма: на 43-й минуте Малиновский реализовал пенальти, а три минуты спустя здорово пробил с левой ноги в дальний угол.

Смотрите видео голов Руслана Малиновского в матче против "Гента"

Интересно, что в последний раз Малиновский забивал 17 марта против "Зюльте-Варегема", а до этого только в середине декабря прошлого года. В нынешнем сезоне он сыграл 45 матч, в котором забил 14 голов и отдал 13 результативных передач.

Интересно, что в основе "Гента" вышел украинец Роман Яремчук, а Роман Безус появился на поле на 62 минуте встречи.

"Генк" набрал 38 очков и опережает "Брюгге" на 4 пункта. У "Гента" 25 баллов и последняя 6 позиция в чемпионской группе.

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Теги: Новости Спорта Руслан Малиновский Спорт Футбол
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