Дубль Месси спас "Барселону" от домашнего поражения "Валенсии": видео

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Лионель Месси
Лионель Месси / AFP

Лионель Месси забивает уже в восьмом подряд матче испанской Ла Лиги.

В игре против "Валенсии" Лео включил гиперрежим при счете 0:2 не в пользу своей команды.

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Валенсийцы сумели дважды забить на Камп Ноу уже до 32 минуты. Затем Месси реализовал пенальти.

Сравнял счет аргентинец после перерыва. На 64 минуте Лионель установил окончательные цифры на табло – 2:2.

"Валенсия" прерывает восьмиматчевую победную серию "Барселоны".

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Теги: Спорт Лионель Месси Футбол ФК Барселона
Источник: 24 Канал
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