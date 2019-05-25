Дубль украинского футболиста помог его команде победить чемпиона Турции: видео

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Сергей Рыбалка
Сергей Рыбалка / ФК "Сивасспор"

В заключительном 34 туре турецкой Суперлиги по футболу новоиспеченный чемпион страны "Галатасарай" сыграл на выезде с "Сивасспором", за который выступает украинский хавбек Сергей Рыбалка.

Сивасспор – Галатасарай 4:3
Голы: Рыбалка, 43, 77, Арслан, 45 + 1, Коне, 80 – Линнес, 2, Челик, 34, 82

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Украинец Сергей Рыбалка вышел со стартовых минут и сократил отставание под конец тайма – 1:2.

А уже во втором тайме счет долгое время держался 2:2, пока Рыбалка не вывел свою команду вперед.

В итоге игра завершилась 4:3 в пользу команды украинского игрока, который стал героем матча. SofaScore оценил украинца в 8,6. Это самый высокий балл среди всех игроков поединка.

Команда Сергея Рыбалки финишировала на 11 позиции чемпионата Турции, набрав 41 очко.

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Теги: Футбол Новости Турции Новости Спорта Спорт
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