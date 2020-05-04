Дубль за две минуты: украинец, который участвовал в "договорняках", стал героем матча в Беларуси

Бывший полузащитник "Зари" U-21 Максим Слюсар, который был исключен из команды за участие в договорных матчах, принес победу "Славии" над "Витебском" (3:2) в 7 туре чемпионата Беларуси.

Витебск – Славия-Мозырь 2:3

Голы: Гуренко, 56, Николаеску, 65 – Нар, 34, Слюсар, 87, 88

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Гости открыли счет в первом тайме, но после перерыва "Витебск" двумя мячами склонил преимущество в свою сторону.

Когда казалось, что поражение для "Славии-Мозырь" неизбежно, за дело взялся Максим Слюсар. 22-летний украинец за несколько минут до финального свистка дважды отметился в воротах хозяев и завоевал три очка для своей команды.

"Славия" набрала 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. 22-летний Слюсар является воспитанником луганской "Зари", однако всю свою профессиональную карьеру он провел в "Славии", защищая цвета клуба с 2017 года.

Витебск – Славия-Мозырь: видеообзор матча

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