Дуэт известных украинских комментаторов возвращается на украинское телевидение

Известные украинские комментаторы Дмитрий Джулай и Денис Босянок, скорее всего, будут работать на матчах чемпионата мира U-20 в Польше.

Оба комментатора будут работать на телеканале "UA: Первый", сообщает Sport Arena.

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Пока телеканал планирует показывать только матчи сборной Украины.

Мировое первенство пройдет с 23 мая по 15 июня. По результатам жеребьевки сборная Украины U-20 попала в группу D, где сыграет со сборными США (24 мая), Катара (27 мая) и Нигерии (30 мая).

Украинскую команду возглавляет Александр Петраков. В 2018 году под его руководством украинские футболисты дошли до полуфинала чемпионата Европы U-19.

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